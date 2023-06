Indagine su video in chat con ragazze che si picchiano

E' al vaglio dei carabinieri della compagnia di Assisi un video nel quale due ragazze si picchiano in strada e che è stato diffuso tramite una chat di WhatsApp. Degli accertamenti in corso è già stata informata la procura dei minorenni presso il tribunale di Perugia.



I carabinieri avrebbero già un'idea di chi sono le ragazze nel video e procederanno ora alla loro identificazione formale.



Nelle immagini sul sito Umbria24 si vedono le due che si picchiano prendendosi per i capelli e colpendosi con dei pugni davanti al altri giovani. Alcuni dei quali intervengono per separarle mentre altri si sentono ridere, il tutto tra diversi insulti.

Sindaca su ragazze che si picchiano, dobbiamo capire

"Dobbiamo capire cosa è successo": la sindaca di Bastia Umbra Paola Lungarotti commenta così, con l'ANSA, il video diffuso su una chat nel quale si vedono due ragazze picchiarsi. "Non abbiamo ricevuto alcuna segnalazione relativa a questa vicenda, non sono intervenute ambulanze o le forze dell'ordine. Gli stessi carabinieri si sono mossi d'iniziativa dopo avere visto le immagini" aggiunge. "Purtroppo - ha spiegato la sindaca - questi fenomeni sono sempre più diffusi e che creano disorientamento. Per questo il Comune sta seguendo con attenzione quanto successo e lavorando in rete per prevenire eventuali fenomeni di disagio".