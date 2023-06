Dopo quasi 40 anni in pensione dirigente polstrada Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 30 GIU - Dopo quasi 40 anni di servizio nella polizia di Stato, 17 come dirigente della sottosezione della stradale di Orvieto, la sua città, è andato in pensione il sostituto commissario coordinatore Stefano Spagnoli.

Durante una cerimonia, che si è svolta nella sede della sezione polizia stradale di Terni, in via Antiochia, Spagnoli ha salutato il questore, Bruno Failla, la dirigente della polstrada, Luciana Giorgi e tutti i colleghi. I quali - è detto in una nota della questura di Terni - hanno avuto per lui parole di elogio e di ringraziamento "per il lavoro svolto in tutti questi anni al servizio dei cittadini". (ANSA).