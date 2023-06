Agabiti, per turismo dell'Umbria un'estate di grandi numeri

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - "Per l'Umbria sarà un'estate da grandi numeri sotto il profilo delle presenze turistiche": a dirlo è Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo. Che con l'ANSA sottolinea: "i primi quattro mesi dell'anno abbiamo registrato presenze superiori all'analogo periodo del 2019, quindi pre pandemia".

"Questo 2023 è un anno molto significativo per la nostra regione perché stiamo toccando con mano il ritorno importante dei viaggiatori stranieri e in particolare americani" spiega l'assessore. "Questo significa - aggiunge - che la campagna promozionale che abbiamo impostato anche a livello internazionale, oltre che nazionale, sta avendo un ritorno significativo".

"Ci attendiamo un altro anno da record, e quindi ricco di soddisfazioni per tutti gli operatori economici dell'Umbria, sapendo che il turismo è uno dei principali asset della nostra economia regionale, oltre che di grande importanza sotto il profilo occupazionale e quindi sociale", dice ancora Agabiti.

"L'Umbria - ricorda l'assessore - è una delle destinazioni più apprezzate anche per i suoi eventi, grandi e piccoli. Già nel novembre scorso presentammo le iniziative per i 500 anni dalla scomparsa di due grandi artisti, quali sono il Perugino e il Signorelli. Nel segno dei loro capolavori che ritroviamo nelle nostre città abbiamo imbastito la comunicazione per l'anno in corso. A questi eventi si aggiungono, poi, quelli storici di sempre, come Umbria jazz e Festival dei due Mondi a Spoleto. Ma terrei a sottolineare che l'Umbria, in particolare nella stagione estiva, è caratterizzata da tanti altri eventi, anche sportivi, che danno un'atmosfera unica alla nostra terra e sono di grande richiamo".

L'assessore ricorda anche gli "importanti investimenti fatti sull'aeroporto che ci ha aperto al mondo con tante nuove tratte.

"Investimenti - dice ancora - che sono stati fortemente voluti dalla presidente Donatella Tesei e dall'intera giunta regionale e che oggi stanno dando dei risultati eccezionali".

Infine, l'Umbria del turismo che verrà: "Vedrete - conclude Agabiti - che tra questo e il prossimo anno, raggiunteremo dei risultati inimmaginabili fino a qualche tempo fa". (ANSA).