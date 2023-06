Tesei, 'sempre più laureati restano a lavorare in Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Di "attrattiva aumentata" da parte dell'Umbria per i giovani laureati che rimangono così a lavorare all'interno della regione ha parlato la presidente umbra Donatella Tesei, durante il dialogo-confronto con le aziende organizzato a Perugia da The European House Ambrosetti Club.

"Bisogna dare supporto a questo processo positivo che si è innescato" ha poi aggiunto prima di ricordare i "numeri preoccupanti" che si registravano fino al 2022: "Erano 500 i giovani laureati che andavano fuori dell'Umbria a lavorare, con una regione che quindi non dava a loro la possibilità di rimanere. Oggi sono solo 38. Questo certamente significa che ancora non rimangono tutti ma è evidente che si sta invertendo un trend. Non ci sono bacchette magiche ma stiamo mettendo molte risorse per accompagnare la ripresa delle imprese".

"Ora i giovani comunque possono rimanere o venire a lavorare in Umbria potendo contare su fattori come la qualità della vita e la possibilità di fare impresa sapendo di trovare un ambiente favorevole, anche se ancora c'è da fare in merito alla valorizzazione delle competenze" ha proseguito la presidente per poi concludere: "In attesa di nuovi nascituri per combattere l'invecchiamento della popolazione e la denatalità, problemi che colpiscono l'Umbria, dobbiamo riportare nei nostri territori chi ora è fuori. Stiamo creando delle opportunità per questo processo". (ANSA).