Tesei, 'l'Umbria è una regione in ripresa'

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - "L'Umbria anche se fragile ha prima retto alle difficoltà di questi anni, non sta subendo la recessione e ha ripreso, pur se in maniera rallentata, a crescere": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo giovedì a Perugia al dialogo-confronto con aziende umbre e nazionali organizzato da The European House Ambrosetti Club.

Tesei, tra gli altri dati forniti, ha ricordato "gli 11 punti percentuali di Pil recuperati in tre anni" dall'Umbria e "i livelli di occupazione mai registrati in questa regione". "Sia Ambrosetti, ma anche Bankitalia come altri centri ricerca - ha poi sottolineato - ci dicono con chiarezza cosa sta accadendo in Umbria, una regione in ripresa che non aveva mai superato ancora la crisi post 2008. Poi sono arrivati il Covid, la guerra e inflazione e siamo corsi ai ripari per sostenere imprese e famiglie".

"La nostra - ha concluso - è una regione dalle grandi potenzialità e quindi dobbiamo essere bravi ad intercettate risorse mai viste e poi bravi a metterle a terra". (ANSA).