Spari in strada con fucile ad aria compressa, ferito 15enne

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Spara dalla finestra ai passanti con una carabina ad aria compressa e colpisce in quindicenne: l'uomo è stato denunciato e il ragazzo è rimasto lievemente ferito. E' successo a Perugia.

Si tratta di uomo di 36 anni, del posto, disoccupato, denunciato a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile di Perugia per lesioni aggravate.

L'uomo - secondo quanto ricostruito dai militari del'Arma - ha esploso alcuni colpi con una carabina ad aria compressa dalla propria abitazione in direzione della pubblica via, colpendo a un braccio il quindicenne perugino che stava transitando a bordo del proprio scooter.

Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Perugia- Fortebraccio hanno permesso di trovare - sulla ringhiera del balcone dell'appartamento dell'uomo - una carabina calibro 5,5 mm di libera vendita, due scatole di munizioni, un mirino laser ed uno ottico e vari accessori.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La vittima invece, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata medicata e giudicata guaribile in dieci giorni. (ANSA).