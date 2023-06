Università Studi Perugia tra le migliori per sostenibilità

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - L'Università degli Studi di Perugia risulta tra le migliori al mondo in particolare per la sua politica di sostenibilità, secondo la ventesima edizione della classifica Qs world university rankings. Lo sottolinea lo stesso Ateneo.

I risultati del Qs world rankinkg si basano sull'analisi di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni degli esperti di oltre 240.000 docenti accademici e datori di lavoro.

Quest'anno è stata implementata la metodologia, introducendo tre nuove metriche: sostenibilità, risultati occupazionali e rete di ricerca internazionale.

L'edizione 2024 della classifica, vede l'Università degli Studi di Perugia al 21/o posto in Italia e al 661-670/o nel mondo, salendo di 120 posizioni e risultando - sottolinea ancora la sua nota - il secondo Ateneo in termini assoluti a registrare la crescita maggiore. (ANSA).