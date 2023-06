Tesei, sui progetti del Pnrr le Regioni supportino i Comuni

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Nella "messa a terra" dei progetti del Pnrr le Regioni "devono cercare di essere di aiuto e supporto ai Comuni, specie a quelli più piccoli che hanno la necessità di supporto anche dal punto di vista tecnico e giuridico". Lo ha detto la presidente dell'Umbria Donatella Tesei collegata con Sky che da Terni.

"Nel corso della strutturazione del Pnrr - ha ricordato Tesei - mi ero interessata, anche quale referente della Conferenza delle Regioni, a un interlocuzione diretta con l'allora Governo perché sulla messa a terra doveva essere molto attenti e forse le nostre amministrazioni dovevano essere messe in condizione di poter incidere di più anche dal punto di vista della programmazione. Ho cercato di sostenere che si potesse seguire lo schema delle risorse della programmazione europea che passano attraverso le regioni le quali con bandi specifici le fanno arrivare agli enti locali piuttosto che ai privati qualora ce ne siano le condizioni per sostenere e attuare i progetti. Questo però non è stato e oggi diciamo che dobbiamo organizzarci e essere di aiuto e supporto ai Comuni". (ANSA).