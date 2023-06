La Ternana calcio passa al gruppo farmaceutico Pharmaguida

(ANSA) - TERNI, 28 GIU - La Ternana calcio passa a Pharmaguida, società romana nata nel 2004 che opera nel settore farmaceutico realizzando prodotti per la salute e il benessere della persona. E' stato infatti firmato l'accordo per il passaggio delle quote societarie dall'Università telematica Unicusano, già di Stefano Bandecchi, al gruppo fondato da Nicola Guida, che in mattinata è arrivato a Terni, passando prima in sede e poi allo stadio per prendere visione della struttura sportiva.

Guida viene raccontato come uomo di sport, pilota automobilistico nel Tcr Italy e grande appassionato di calcio.

"Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella Ternana, con l'ambizione di far crescere ulteriormente la società e rendere orgogliosi i suoi tifosi con l'obiettivo di consolidare la società e aprire un nuovo ciclo vincente per la Ternana", ha detto Guida subito dopo l'acquisizione del club rossoverde che milita nel campionato di serie B. "Desidero, inoltre, ringraziare il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi - ha aggiunto -, per averci lasciato una società sana e per il lavoro svolto alla guida della nostra amata squadra rossoverde. Sotto la sua gestione la Ternana ha conquistato risultati importanti portati avanti con grande passione e dedizione. Continueremo la collaborazione con Bandecchi, perché i successi della squadra sono strettamente legati allo sviluppo della città".