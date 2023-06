Avviate le procedure per i lavori di Castelluccio di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 GIU - Sono state avviate le procedure per affidare i lavori per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia. Lo ha annunciato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "L'innovativo progetto della Regione per Castelluccio di Norcia rappresenta il coronamento di una ricostruzione che negli ultimi tre anni ha visto una decisa e necessaria accelerazione. Un progetto che viene ora messo a terra con la pubblicazione, avvenuta il 27 giugno, dell'avviso per l'affidamento dei lavori degli edifici pubblici e privati e delle urbanizzazioni primarie e secondarie, per un valore complessivo stimato di ben 68 milioni di euro.

"L'avviso - ha sottolineato Tesei in una nota - è l'atto realizzativo concreto di un progetto pilota replicabile, che vede l'Umbria all'avanguardia nelle ricostruzioni post-sisma".

Per Castelluccio, infatti, la Regione Umbria ha sottolineato di avere puntato, per la prima volta, su una ricostruzione fatta su una piattaforma sismicamente isolata per gli aggregati di origine storica, e che procederà ad opera della pubblica amministrazione in collaborazione con i privati proprietari degli edifici. "Tra l'altro - ha aggiunto la presidente Tesei - l'innovativa ricostruzione voluta dalla Regione per Castelluccio può essere completato e valorizzato con il progetto presentato in questi giorni da Brunello Cucinelli, progetto che ho molto apprezzato e che perfettamente si integra con quello regionale".

