A Marinelli il premio Monini "Una finestra sui Due mondi"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 GIU - Assegnato all'attore Luca Marinelli il premio Monini "Una finestra sui Due mondi". Il riconoscimento è stato consegnato da Maria Flora Monini, alla presenza del sindaco di Spoleto Andrea Sisti.

Nella motivazione si sottolinea come Marinelli sia "perfetto interprete dello spirito libero e cosmopolita con cui il Maestro Giancarlo Menotti ha creato il Festival come 'isola dedicata completamente all'educazione dello spirito della gioventù di oggi…un angolo dove i giovani artisti possano esprimersi liberamente, sciolti dall'impegno di credi politici, scaricati dalle preoccupazioni delle varie mode estetiche e senza imposizioni di direttori autocratici'".

"Siamo onorati di arricchire così, in accordo con la giuria del premio, composta dalla direttrice artistica del festival Monique Veaute e da me e mio fratello Zefferino, la galleria di grandi star internazionali con il ritratto alla finestra di Luca Marinelli" ha commentato Maria Flora Monini in una nota degli organizzatori.

Assegnato anche il premio speciale giovani alla pianista Costanza Principe.

Il Monini designa infatti ogni anno anche una "giovane, ma già sicura promessa delle arti performative". Quest'anno, la scelta della giuria è caduta sulla "talentuosa" pianista Costanza Principe, definita "raffinata interprete pianistica dell'opera Harawi che ha debuttato a Spoleto".

Prima della consegna dei premi 2023, Maria Flora Monini ha ricordato "con affetto e riconoscenza" Giorgio Ferrara "cui dobbiamo un importante lascito di rilancio del Festival di Spoleto". (ANSA).