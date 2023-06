Tesei, 'tanto è stato fatto ma c'è ancora da realizzare'

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - "Tanto è stato fatto ma c'è ancora molto da realizzare che è però già progettato e finanziato": lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, concludendo il suo intervento in Assemblea legislativa per relazionare sullo stato di attuazione del programma di governo, mettendo al centro i risultati ottenuti ma anche le misure ancora da prendere da qui a fine Legislatura.

"Servono come è evidente e normale - ha sottolineato - altri anni per completare la definizione di quell'Umbria attrattiva e terra delle opportunità che già si comincia ad intravedere in modo molto chiaro, per chi sa leggere i numeri e sa vedere le cose che sono accadute".

Tra gli obiettivi di fine mandato a due anni, Tesei ha ricordato le infrastrutture con i progetti per l'E78, Tre Valli, FCU, Stazione Collestrada ed Ellera, Variante Terni, Nodino di Perugia. Inoltre, la progettazione e se possibile la prima pietra della MediaEtruria, "la stazione ad alta velocità che cambierà come e più dell'aeroporto le sorti della nostra regione togliendo la finalmente dall'isolamento per cui purtroppo è stata condannata per troppi anni".

Anche l'ulteriore crescita dell'aeroporto sarà al centro delle azioni della Regione, "con il collegamento ad un secondo hub mondiale e la realizzazione del secondo terminal". "I numeri del nostro aeroporto ci dicono infatti che se ci crediamo e investiamo sicuramente questi potranno diventare ancora più straordinari, superando l'obiettivo dei 500mila passeggeri" ha commentato Tesei.

"Naturalmente - ha poi aggiunto - continueremo a mettere in campo qualsiasi iniziativa anche in termini di utilizzo della nuova programmazione che ci assegna un considerevole volume di risorse che destineremo a supporto delle imprese e del lavoro".

Proseguirà poi l'attenzione verso il turismo e la promozione della regione: "Porteremo avanti il completamento del lavoro sul marchio Umbria affinché dopo essere divenuto noto al pubblico nazionale lo sia anche per quello internazionale". Secondo Tesei, inoltre, “dovrà essere portato a compimento il piano dei rifiuti che l’Umbria aspetta da tantissimo tempo”. Infine, un altro compito che la Regione “sta portando avanti in maniera molto determinata” è quello delle politiche per la famiglia con l’obiettivo “di uscire dal sistema dei bonus per entrare in quello del supporto stabile, perché solo sostenendo le famiglie si inverte il trend demografico”.(ANSA).