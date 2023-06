Tesei, l'Umbria tra le migliori per espansione economica

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - "Nel triennio 2020-2022 l'Umbria è una delle regioni italiane con la migliore espansione economica e nel 2023 ha allontanato tutti i rischi di recessione, questo un grande risultato essendone una delle regioni strutturalmente più esposte e continuerà a crescere secondo le stime di quasi l'1% in questo anno": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei relazionando in Assemblea Legislativa sullo stato di attuazione del programma di governo.

Anche occasione quindi, ha sottolineato, "per un aggiornamento sull'andamento socioeconomico della Regione".

"Il Pil dopo la forte crescita del 2021 mette a segno nel 2022 un +3,7% in linea con la media nazionale" ha ricordato Tesei per poi aggiungere: "Nel 2022 cresce il tasso di occupazione e si riduce il tasso di inattività lavorativa, diminuisce ricorso a reddito e pensione di cittadinanza e crescono export e creazione di nuove imprese, con un particolarmente lusinghiero +16,7% delle imprese straniere iscritte in Umbria".

Ancora "preoccupazioni" però, ha espresso Tesei dal fronte demografico, ma "un primo spiraglio di luce" si vede dal saldo migratorio ingressi/uscite di residenti. Continua a "preoccupare" la presidente Tesei anche la dinamica inflattiva, "a cui siamo esposti nostro malgrado e che resta sostenuta sopra il 7%" ha detto, e quella dei redditi da lavoro "che purtroppo non crescono come dovrebbero". (ANSA).