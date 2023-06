Tesei, 'il Pnrr è un punto d'orgoglio per l'Umbria'

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Di Pnrr come "punto di orgoglio" ha parlato la presidente della Regione Umbria. Durante la sua relazione in Assemblea Legislativa sullo stato di attuazione del programma di governo, Donatella Tesei ha poi sottolineato che su questo tema l'Umbria "è considerata una delle migliori regioni italiane, sia per i fondi intercettati sia per lo stato di attuazione".

In merito ai fondi ha ricordato i 2,9 miliardi di euro intercettati, considerando il Pnrr complementare sviluppo cratere sisma, sottolineando poi che "si arriverà a 3,4 miliardi secondo lo studio di Ambrosetti".

Sullo stato di attuazione dei lavori ha evidenziato inoltre "1,6 miliardi già banditi, dato Bankitalia, 25% dei progetti totali avviati, l'80% dei progetti sopra 1 milione di euro avviati e i 487 milioni di euro di progetti di cui la Regione è soggetto attuatore tutti avviati".

Un Pnrr "da proseguire al ritmo che abbiamo messo in campo fino ad oggi", ha concluso Tesei, "sia per intercettare fondi sia per la messa a terra, facendosi trovare pronti per le opportunità offerte da un eventuale de-finanziamento di opere nazionali non realizzabili". (ANSA).