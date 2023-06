Tesei, 'grande impegno per la sanità umbra'

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - Anche sul tema della "agognata" riforma della sanità regionale "che - ha detto - tutti auspichiamo" è intervenuta la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, relazionando in Assemblea legislativa sui risultati ottenuti e sulle misure ancora da prendere in tema di sanità.

Tesei ha ricordato il piano dei fabbisogni di posti letto unito a quello di riorganizzazione delle aziende ospedaliere e dei territori, la creazione del terzo polo, "in attesa dell'ok definitivo da parte del ministero della salute", la riforma dei pronto soccorso "di cui potete oggi apprezzare i risultati giorno per giorno in termini di tempi di attesa su Sanitapp".

"A me comunque piace parlare anche di cose concrete, di dati, di numeri, di servizi ai cittadini" ha poi affermato prima di fornire alcuni dati sulle liste di attesa dove si registra "un alleggerimento importante per quello che è un tema molto sentito".

"A ieri sera - ha dichiarato Tesei - dalle 86.000 prestazioni circa in lista di attesa ereditate dalla passata gestione e dal Covid che ha bloccato la sanità in tutta Italia, in Umbria grazie al piano di abbattimento si passa già a 62.000 prestazioni ancora da erogare, nonostante la decisione di civiltà sulla distrettualizzazione delle prestazioni per over 65 anni, disabili e fragili".

"Stiamo ora procedendo al ritmo di smaltimento di 1.000 prestazioni al giorno e con questa cadenza contiamo di riportare dunque la situazione sotto controllo entro fine luglio" ha sottolineato la presidente della Regione per poi aggiungere: "Per quanto concerne invece i tempi di erogazione delle nuove richieste di prestazioni in un solo mese c'è stato un miglioramento del 25% e i percorsi di tutela generati sono scesi a poco più di 10.000 al mese, cifra questa che ancora non è soddisfacente e sulla quale dovremmo ulteriormente agire per ridurla significativamente".

"Terminare il lavoro sulla demolizione delle liste d'attesa - ha proseguito - non solo consentirà quindi di dare finalmente ai cittadini le prestazioni che aspettano da mesi a causa del Covid ma anche di erogare in tempi finalmente ragionevoli le nuove prestazioni richieste".

Inoltre, tra le azioni future annunciate da Tesei c’è anche quella di chiedere al governo, insieme alle altre Regioni, fondi per la sanità pubblica. E citando una analisi del Sole 24 Ore ha affermato: “L’Umbria che doveva avere un buco di bilancio da 250 milioni di euro, secondo i soliti diffusori di fake news, ha presentato il terzo migliore bilancio sanitario d’Italia dopo Veneto e Campania. Ma se in Italia vogliamo mantenere la sanità pubblica come vogliamo dobbiamo aumentare il Fondo sanitario nazionale e a quel punto non ci sarà bisogno di tagli ma basterà l’efficienza”.

Altri obiettivi “sicuramente molto vicini e che dobbiamo perseguire fino a fine mandato”, ha ricordato Tesei, sono la posa della prima pietra del nuovo ospedale pubblico di Narni Amelia e trovare una soluzione amministrativa per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni.

