Lite sindaco di Terni-addetto stampa, 'sconcerto' dell'Odg

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - L'Ordine dei giornalisti dell'Umbria "apprende con sconcerto quanto accaduto all'esterno del palazzo comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e il collega dell'ufficio stampa del Comune, Gianluca Diamanti": il riferimento è a una lite avvenuta in strada e testimoniata da un video che sta girando nelle varie chat in cui si vedono i due alzare la voce e spintonarsi.

"Nell'attesa dell'ulteriore chiarimento dei fatti, l'Odg esprime - in una sua nota - pieno sostegno e convinta solidarietà al collega, pronti ad affiancarlo in qualsiasi eventuale iniziativa intenda intraprendere in ogni sede a tutela della propria dignità personale e professionale".

"Visto il grave episodio, l'Odg - conclude la nota - sospende la richiesta di incontro con lo stesso sindaco annunciata nei giorni scorsi, esprimendo al contempo preoccupazione per il clima di intimidazione che si sta creando verso la categoria".

