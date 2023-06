Bandecchi, 'mi sono difeso dopo un tentativo di aggressione'

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - "Ha tentato di aggredirmi ed io mi sono difeso andandomene, ma se torna ad aggredirmi di nuovo gli do due pizze": lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi all'ANSA, dopo l'acceso battibecco sotto il palazzo comunale della città tra lo stesso sindaco Stefano Bandecchi e il responsabile della comunicazione della giunta comunale, Gianluca Diamanti.

"Il motivo per cui sono stato aggredito? Chiedetelo a lui", aggiunge il sindaco, che poi ne ha anche per l'Ordine umbro dei giornalisti: "Trovo schifoso il comunicato dell'Ordine che non si dovrebbe permettere di partire dal presupposto che io sono il condannabile". "Pure io sono un giornalista, iscritto all'albo dei pubblicisti, come pure l'altro è un giornalista e quindi perché l'Ordine ha già deciso che sono io in torto?", chiede il sindaco. "L'Ordine dei giornalisti - sottolinea ancora Bandecchi - si è affrettato a dire che non vuole parlare con me, forse dovrebbe chiedere ai giornalisti umbri che intenzioni hanno nei miei confronti". Infine, il sindaco assicura che non sarà aperta alcuna procedura interna all'amministrazione comunale: "Per me la vicenda si chiude qui", assicura Bandecchi. (ANSA).