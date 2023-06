Piano di stabilizzazione del personale precario alla Usl 2

(ANSA) - TERNI, 26 GIU - Valorizzare le competenze e le esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione per consolidare e dare prospettive certe all'attività dei servizi territoriali e ospedalieri. In linea con le disposizioni regionali e in piena coerenza con il Piano triennale di fabbisogno del personale, la direzione strategica dell'azienda Usl Umbria 2 ha disposto, con delibere del direttore generale Massimo De Fino, la stabilizzazione del personale precario "nella consapevolezza - spiega il manager sanitario in una nota della Usl - che i rapporti strutturati e consolidati tramite assunzioni a tempo indeterminato siano in grado di fornire migliori e più qualificate performances generando un forte senso di appartenenza all'azienda sanitaria attraverso il completamento di un percorso di valorizzazione delle professionalità e delle competenze".

Il robusto piano di stabilizzazioni dell'azienda Usl Umbria 2 con assunzioni a tempo indeterminato riguarda ben 129 professionisti della salute, nello specifico 50 operatori sociosanitari, 67 infermieri, cinque fisioterapisti, un audiometrista, quattro assistenti sociali, due ostetriche.

Nei prossimi giorni i professionisti individuati nel percorso di stabilizzazione verranno convocati presso la sede della direzione amministrazione del personale per sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.

"Contratto - spiega la nota - che garantisce una riposta concreta e offre sia certezza e serenità lavorativa agli operatori sanitari che stabilità e prospettive di sviluppo ai servizi territoriali e ospedalieri. Elementi fondamentali - osserva il direttore generale De Fino - per garantire ai nostri utenti risposte assistenziali e di cura efficaci ed efficienti".

