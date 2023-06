Nuovo sistema permanente di monitoraggio del rischio sismico

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Nell'ambito del protocollo d'intesa vigente tra Regione Umbria e dipartimento della Protezione civile nazionale, per la collaborazione alla realizzazione e gestione della Rete accelerometrica nazionale e dell'Osservatorio sismico delle strutture, il servizio Protezione civile regionale si è fatto promotore di un nuovissimo sistema di monitoraggio sismico permanente progettato per la torre civica di Città di Castello, che è stato appena installato e collaudato positivamente.

"Un ulteriore passo importante per la prevenzione sismica - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche - con l'attivazione di un sistema, in funzione 24 ore su 24, che è in grado inoltre di fornire in poco tempo tutte le informazioni utili in caso di terremoto, permettendo di tarare nella maniera più ottimale la risposta operativa della protezione civile. Un intervento che si colloca nella più ampia azione della Regione che è al lavoro, anche avvalendosi delle specifiche risorse del Pnrr, per accrescere la dotazione di strumenti di monitoraggio e prevenzione sismica sul territorio umbro attivando una serie di applicazioni dello stesso livello per altre realtà regionali".

L'installazione del sistema di monitoraggio sismico sulla torre civica di Città di Castello rientra nella collaborazione pluriennale tra la Regione Umbria - che ne riferisce in una sua nota - e il dipartimento della Protezione civile nazionale nell'ambito della riduzione del rischio sismico, intervenendo sia nelle fasi di emergenza collegate all'insorgenza di un evento sismico rilevante nel territorio regionale, con l'installazione di reti di monitoraggio sismico temporanee collocate nell'area epicentrale ed il supporto al monitoraggio della sequenza sismica, sia al di fuori delle fasi emergenziali, promuovendo la prevenzione sismica con le operazioni di sviluppo delle reti strumentali afferenti alla Ran e all'Oss.

In caso di terremoto, l'analisi in tempo reale della risposta sismica registrata dalla strumentazione dell'Oss permetterà di stimare ed ottenere automaticamente e rapidamente una valutazione dell'eventuale danneggiamento subìto dalla torre.

