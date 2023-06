Il sindaco di Foligno incontra il tennista Francesco Felici

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 GIU - E' stato ricevuto dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il giovane tennista Francesco Felici che si allena al Tennis Training Foligno, sotto la supervisione del coach internazionale Giampaolo Coppo e dei maestri Mauro Arcangeli e Valeria Piccioli.

Felici, nato nel 2005, di Bastia Umbra, ha iniziato la carriera tennistica nel 2019 e nel giro di pochissimi anni ha scalato la vetta delle classifiche mondiali Juniores. Nel 2023 ha raggiunto la posizione numero 3 della classifica mondiale Wheelchair tennis junior.

E' campione italiano Junior in carica. Recentemente ha vinto all'Itf Junior Corendon Sports Open di Antalya in Turchia dove in finale ha sconfitto lo junior numero 2 al mondo l'austriaco Maximilian Taucher.

Il suo obiettivo, per il 2023, è quello di partecipare al torneo dello Slam Us Open di settembre. Il sindaco Stefano Zuccarini - riferisce una nota del Comune - si è complimentato con il giovane atleta, ascoltando con interesse la sua storia personale e il racconto dell'attività sportiva, e gli ha donato un gagliardetto della Città di Foligno. (ANSA).