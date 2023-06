Bambina di 11 anni grave dopo scontro, denunciato un giovane

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Un uomo italiano di 30 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Terni in seguito all'incidente stradale tra una moto e un'auto avvenuto domenica alle porte della città umbra, in seguito al quale una bambina di 11 anni e suo padre di 47 sono rimasti feriti, la ragazzina in modo grave. L'uomo - secondo gli investigatori, coordinati dalla locale Procura - era alla guida dell'auto, allontanatasi dopo lo scontro e non si sarebbe quindi fermato a prestare soccorso.

L'incidente era avvenuto a Piediluco. L'undicenne e suo padre viaggiavano a bordo della motocicletta. La bambina, che ha riportato un serio trauma cranico ma anche altri traumi e fratture, è stata trasferita nella notte fra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma, dopo le prime cure e il ricovero in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria di Terni.

Il presunto conducente dell'auto, residente a Colli sul Velino (Rieti), è stato raggiunto dagli agenti nel suo luogo di lavoro a Piediluco. (ANSA).