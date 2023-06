(ANSA) - VALLO DI NERA (PERUGIA), 26 GIU - A Vallo di Nera gli sportelli elettrici diventano opere d'arte. In occasione dell'annuale festa dedicata ai formaggi "Fior di Cacio", che si è tenuta in questi giorni, l'amministrazione comunale ha rivolto un invito particolare a un gruppo di pittori, chiedendo loro di dipingere le facciate grigie degli sportelli e delle cassette stradali di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, usandoli al posto delle tele.

In collaborazione con l'azienda elettrica, gli sportelli - che si trovano lungo i muri esterni delle abitazioni e delle vie del paese - sono stati trasformati in piccoli quadri, ben inseriti nel contesto ambientale, architettonico e paesaggistico, come tante finestrelle colorate aperte per guardare nell'immaginario interno-casa. Un gattino sembra osservare i passanti dagli scuri in legno, un altro guarda le provviste conservate in cantina, una mano sostiene il fuoco benefico che protegge gli abitanti della casa, una grata rivela oggetti dimenticati e botti di rovere colme di vino.

L'originale opera di street-art ben si concilia con la copiosa presenza di affreschi tre-quattrocenteschi che sono conservati nel paese e che attraggono molti visitatori, rendendolo ancora di più un insigne luogo dell'arte.

L'iniziativa rientra nel più ampio impegno di riqualificazione urbana promosso a livello nazionale e locale da E-Distribuzione, che - spiega una sua nota - coniuga i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il progetto prevede che le cabine e gli asset elettrici della società siano trasformate in opere di street art, firmate da writer e artisti di strada. In particolare, con i progetti Cabine d'autore, Cabine in Rosa ed Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a una sorta di museo diffuso che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associazioni culturali e scuole.

Gli artisti, le scuole, le amministrazioni e le associazioni culturali possono proporre progetti di street art, prendendo info sul portale dedicato (qui) o scrivendo a streetart-ED@e-distribuzione.com. (ANSA).