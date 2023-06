A Deruta il servizio di Pronto intervento sociale

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 26 GIU - Contribuire a contrastare povertà ed estrema marginalità: è questa la finalità del nuovo servizio di pronto intervento sociale promosso dalla Zona sociale 4 della media valle del Tevere, finanziato nell'ambito del Piano operativo nazionale per l'inclusione a valere su risorse del Fondo sociale europeo e attivato anche a Deruta.

Lunedì mattina l'Unità mobile, gestita dall'educatrice Giada Vescio e dall'assistente sociale, Aurora Gaggia, era in piazza dei Consoli, per poi fare tappa, insieme al vicesindaco, Cristina Canuti, nelle altre frazioni di Deruta.

"Intendiamo costruire comunità sempre più inclusive, capaci di prendersi cura dei più bisognosi - ha detto il sindaco, Michele Toniaccini - e di non lasciare indietro nessuno. Con questa inaugurazione del nuovo servizio a beneficio dei cittadini, di fatto, potenziamo il sistema delle politiche sociali".

"Un servizio - spiega il vicesindaco, Cristina Canuti, con delega alle Politiche sociali - che si integra con le altre strutture pubbliche già presenti sul territorio e garantisce una prima e immediata risposta alla cittadinanza in situazioni di emergenza sociale che richiedono un intervento urgente e indifferibile".

Il servizio, che si attua - spiega il Comune - in situazioni di estrema povertà, emarginazione, abbandono, assenza di una rete familiare assistenziale, con minori a rischio, vittime di violenza, persone non autosufficienti, offre una prima lettura del bisogno e permette una continuità assistenziale, andando a coprire gli uffici pubblici di servizio sociale durante la loro chiusura. Il pronto intervento risponde al numero: 0759979606 gestito da una centrale operativa.

L'articolazione del Pronto intervento sociale prevede: l'attivazione di una centrale operativa dedicata; un servizio in front-office (6 giorni su 7) da garantire negli orari di chiusura dei servizi sociali territoriali e integrato con la centrale operativa. Questi gli orari del servizio: lunedì, mercoledì e venerdì 15.00-22.00, martedì e giovedì 17.00- 22.00, sabato 10.00-13.00. Prevede inoltre l'attivazione del Servizio unità di strada con uscite programmate sul territorio e a seguito di attivazione del pronto intervento. (ANSA).