Perugia al top tra le province nella trappola dello sviluppo

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - La maggior parte delle province italiane è caduta nella trappola dello sviluppo, cioè lunghi periodi di crescita bassa o negativa, deboli aumenti di produttività e scarsa creazione di posti di lavoro. E' quanto emerge da uno studio della Commissione europea sulla geografia del malcontento nell'Ue e la correlazione con la mappa delle regioni vittime della cosiddetta trappole dello sviluppo. In ambito Ue la provincia di Perugia, si legge nel documento, si segnala per avere uno dei valori più alti dell'indice che misura la trappola dello sviluppo. Lo studio evidenzia che però si tratta di un problema "diffuso in tutta l'Italia" e che rientrano nella stessa categoria anche "molte province che circondano i centri economici di Milano e Torino". Dalla ricerca emerge inoltre che alcune aree dell'Italia centrale, ma anche della Lombardia, della Calabria e della Sicilia, sono state in una trappola per lo sviluppo per almeno 16 anni. Solo una minoranza delle province italiane sono riuscite a non cadere in questa condizione. Tra queste, Milano, Bolzano, Belluno, Sondrio, per il Nord e Palermo, Cagliari, Cosenza, Potenza, Avellino, Foggia, Lecce, Taranto, per il Sud. (ANSA).