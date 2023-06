Problemi all'ospedale di Assisi, la Lega chiede le dimissioni dei responsabili

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "Infiltrazioni d'acqua piovana, degrado, escrementi di piccione: la situazione al reparto di radiologia dell'ospedale di Assisi e nella zona delle ex cucine è inaccettabile. Chiederemo formalmente le dimissioni di tutti i responsabili che non hanno recepito le eventuali istanze della dirigenza e vigileremo affinché si provveda quanto prima a nuove nomine". Lo afferma il capogruppo Lega in Regione Umbria Stefano Pastorelli.

"Da anni ogni volta che piove si verificano delle infiltrazioni d'acqua nel reparto - spiega, in una nota della Lega - e da anni questa situazione viene segnalata alla direzione sanitaria dell'Usl Umbria 1 che, a quanto pare, non è mai intervenuta su un problema che si ripete sistematicamente.

Adesso basta, è ora di mettere un punto. Più volte in sede di Assemblea legislativa, attraverso atti e mozioni, ho segnalato la necessità di lavorare per il potenziamento della struttura ospedaliera, e ancora nulla. Manca programmazione, non c'è volontà di risolvere una problematica che continua a palesarsi in maniera grave sulla struttura e sulle apparecchiature nuove delle ex cucine. Chiediamo con forza le dimissioni dei responsabili. A breve ci sarà la nomina del nuovo direttore generale Usl 1, auspichiamo sia una persona che possa dare seguito agli input dell'amministrazione regionale nell'esclusivo interesse dei cittadini e nella risoluzione delle annose problematiche esistenti". (ANSA).