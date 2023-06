La biblioteca comunale tra i banchi del mercato

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Una sorta di succursale della biblioteca comunale è stata allestita in piazza a Città di Castello, tra i banchi del mercato settimanale, ed è stato un successo.

L'esperienza si ripeterà nell'ultimo sabato di luglio e giovedi 24 agosto, dalle 9 alle 13, in piazza Gabriotti, davanti al palazzo comunale, con una ricca selezione di libri per tutti i gusti e per tutte le età. Si tratta di un appuntamento collegato al calendario dell'Estate in città e si propone come un ulteriore passo per avvicinare la cittadinanza al piacere della lettura.

La consuetudine di un giro al mercato, appuntamento irrinunciabile per moltissimi cittadini, sarà quindi arricchita dalla possibilità di scegliere e di portarsi a casa per un periodo di 30 giorni uno o più libri tra quelli proposti: opere di narrativa, gialli, biografie, manualistica, alcuni saggi e un settore dedicato ai più piccoli. Per chi non è ancora iscritto alla biblioteca ci sarà la possibilità di farlo.

"Questa iniziativa rientra in una vasta programmazione che l'Ufficio Cultura e la biblioteca comunale da qualche anno, dopo l'inaugurazione della sede ricca di fascino e suggestione a palazzo Vitelli a San Giacomo, ha predisposto per promuovere la lettura con eventi e manifestazioni in grado di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Oggi essere qui in questa splendida piazza, fra la Torre civica, palazzo comunale, la cattedrale con i libri accanto alle bancarelle del mercato settimanale è davvero un segnale straordinario di vita vera con al centro la voglia di leggere, di conoscere", ha commentato l'assessore alla Cultura, Michela Botteghi.

La biblioteca è stata inaugurata il 10 marzo 2019. Gli utenti attivi (che hanno chiesto almeno un prestito nel 2022) sono 1.029 su un totale di 8.163 iscritti. La categoria più rappresentata è quella degli studenti. Sono 141.000 i documenti presenti, tra monografie, manoscritti, periodici eccetera.

La biblioteca, ricorda il Comune, ha ottenuto lo scorso autunno il riconoscimento "Umbria culture for Family", che premia le istituzioni culturali particolarmente attente nel programmare attività pensate per bambini e famiglie e attrezzate per accogliere famiglie con bambini molto piccoli. (ANSA).