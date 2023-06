Benjamin Millepied torna alla danza al Festival di Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Sceglie il Festival di Spoleto Benjamin Millepied per il suo ritorno alla danza. Dopo il suo poetico Romeo e Giulietta come coreografo, Millepied torna a ballare su un programma musicale eseguito al pianoforte dall'amico Alexandre Tharaud in uno spettacolo leggero, divertente e pieno di charme.

La nuova creazione Unstill Life, in programma al Teatro Romano domenica 25 giugno 2023 alle 21.30, è il racconto di una amicizia d'arte fatta di gesti, di sorrisi, di contatto fisico e spirituale, tra ricongiungimenti e separazione, tra cond ivisione e individualità. Un solo diventa un duetto che scorre fluido tra le note di Rameau a Beethoven passando da Bach e Schubert, immagini in bianco e nero, dialoghi in sottofondo in cui i due artisti sembrano invertire i loro ruoli. Benjamin Millepied ha la leggerezza e la fluidità dei più grandi ballerini, da Gene Kelly a Michael Baryshnikov, al quale dice di dovere la sua vocazione di ballerino, nata dopo aver visto Le notti bianche di Luchino Visconti.

Alexander Tharaud fa danzare le sue mani, ripreso in video da Millepied, che a sua volta sembra volteggiare nella musica in un continuo dialogo con il pianoforte, a cui torna ogni volta per ripartire.

Al termine dello spettacolo, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto Dario Pompili premierà Benjamin Millepied e Alexandre Tharaud con il Premio Fondazione Carispo, giunto alla settima edizione.