A Bastia pasti per volontari e cittadini dopo il maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Nella necessità di riportare nel più breve tempo possibile la normalità dopo gli eventi meteorologici di ieri 23 giugno a Bastia Umbra, con l'esondazione del torrente Tescio, sabato mattina si è riunito il Centro operativo comunale alla presenza dei vertici della Protezione civile regionale. Tra le azioni messe in atto - riferisce il Comune - si è disposto che la Croce rossa italiana, comitato di Bastia Umbra procederà con un censimento per raccogliere le necessità primarie dei residenti nelle zone colpite dall'emergenza.

Sono stati forniti pasti alle famiglie con più difficoltà e a tutti i volontari che instancabilmente da ieri lavorano. Questa sera tale distribuzione proseguirà al Centro sociale di Campiglione dalle 18.30 per i volontari e le persone che ne hanno necessità. Sempre nella giornata odierna dalle 16.00 alle 18.00 presso il Comune di Bastia Umbra, il settore Suape -Urbanistica- Edilizia riceve le domande esclusivamente per la verifica di agibilità.

"La situazione che ci si è presentata - ha detto il sindaco Paola Lungarotti - è stata critica ma fortunatamente non abbiamo avuto danni alle persone. La straordinaria macchina di sostegno e supporto continua incessantemente, eccezionale la presenza dei volontari e di tutti coloro, grandi bastioli, che hanno risposto alla richiesta di aiuto della città". (ANSA).