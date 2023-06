Tajani, la sfida è coniugare crescita e rispetto dell'ambiente

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 GIU - "La sfida è coniugare crescita e rispetto dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, in una visione di lungo termine che assicuri sostenibilità, in linea con la strategia della diplomazia della crescita. Esprimo il mio apprezzamento per il Glocal economic forum ESG89 che ridona valore all'immenso patrimonio locale": queste le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, in occasione del 'Norcia 2023 Glocal economic forum ESG89, basato sui temi della sostenibilità, della resilienza e dell'heritage culturale. A renderle note sono gli organizzatori dell'appuntamento.

"In tale quadro - sostiene ancora il ministro Tajani - sin dall'inizio del mio mandato ho promosso un'azione incisiva del ministero degli Esteri per la valorizzazione delle nostre specificità paesaggistiche e culturali per creare occasioni di visibilità per il sistema Paese, sostenere le imprese e i marchi italiani favorendo sia l'esportazione e la diffusione internazionale del nostro saper fare. Un'eccellenza della quale i prodotti del vostro territorio sono simbolo a partire da quelli del comparto delle carni lavorate e degli insaccati che stiamo promuovendo attivamente anche sul mercato statunitense".

(ANSA).