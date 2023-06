L'ospedale di Perugia ha stabilizzato 88 operatori

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - La Direzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia ha stabilizzato 88 operatori sanitari dell'area del comparto e della dirigenza, portando a termine il percorso tracciato dalla Regione e condiviso con i sindacati, nel rispetto del Piano di Fabbisogno del Personale 2023-'25. Lo ha annunciato il Santa Maria della Misericordia.

In particolare, sono 76 le stabilizzazioni che riguardano il personale precario del comparto e nel dettaglio saranno assunti a tempo indeterminato 29 infermieri, tre ostetriche, quattro tecnici di laboratorio biomedico, otto tecnici di radiologia medica, tre fisioterapisti e 32 operatori socio sanitari.

Inoltre, altre nove assunzioni a tempo indeterminato riguardano l'area della dirigenza: un cardiologo, uno specialista di medicina interna, un ortopedico e uno specialista di patologia clinica e due biologi.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis, ha sottolineato "l'impegno della Direzione, di concerto con la Regione Umbria, per combattere il precariato in sanità e restituire forza lavoro a questa importante Azienda". "Un ringraziamento - ha detto - va ai nostri dipendenti che hanno sempre garantito il massimo impegno e professionalità quotidiana e al sindacato con il quale è stato condiviso il percorso. Con queste 88 assunzioni a tempo indeterminato garantiamo stabilità organizzativa alle nostre strutture e ai nostri servizi sanitari". (ANSA).