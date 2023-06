Breve interruzione traffico treni per il maltempo in Umbria

(ANSA) - VALTOPINA (PERUGIA), 23 GIU - Ha provocato anche una breve interruzione alla circolazione ferroviaria lungo la linea Roma-Ancona il maltempo che ha interessato in serata l'area di Valtopina. In base a quanto risulta all'ANSA la situazione è ora tornata normale.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco l'interruzione è stata legata all'esondazione del fiume Topino ha travolto una roulotte e una cisterna di gasolio andata poi a fermarsi sotto al ponte della ferrovia. Sono quindi intervenuti i tecnici di Rete ferroviaria italiana per valutare quanto successo e la circolazione dei treni è ripresa. (ANSA).