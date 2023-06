Bori, serve un campo unito delle forze progressiste

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - La direzione del Partito democratico umbro ha approvato all'unanimità la relazione del segretario regionale Tommaso Bori. Il quale ha detto che "anche in Umbria" non vede alternative, "o noi abbiamo la capacità di contrapporre alle destre un campo unito delle forze alternative e progressiste, oppure, in qualche caso, non riusciremo neppure a scendere in campo".

Partendo dallo scenario politico internazionale e nazionale per poi passare all'analisi del voto delle recenti amministrative, il segretario ha tracciato le linee e gli obiettivi per i prossimi mesi. "Oggi le forze progressiste e democratiche si trovano 'controvento' - ha detto Bori - e la destra non vince perché presenta la proposta migliore, la destra vince perché ha le idee chiare ed è compatta. Per arrestare questa avanzata dobbiamo in primo luogo ricostruire, come ci diciamo da anni, un'identità. Per farlo occorrono due cose: scegliere chi vogliamo rappresentare e cosa vogliamo fare. Cioè proporre un'agenda e poi farla 'vivere' passando dall'essere opposizione ad essere alternativa. In secondo luogo dobbiamo metterci nelle condizioni di essere davvero competitivi, scendendo in campo per vincere e non solo per partecipare.

Perché, al di là del 'vento contrario', finché non completeremo la ricostruzione della nostra identità e fino a quando non avremo dato vita ad un'alleanza vera e strutturale, non rappresenteremo quell'alternativa credibile e competitiva che vogliamo essere. Sto parlando di una coalizione strutturata e strutturale, non di un cartello elettorale a geometria variabile". (ANSA).