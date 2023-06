Azienda Gualdo Cattaneo finanzia borsa di studio Università

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 23 GIU - L'azienda umbra Elettrica Valeri prosegue nel suo percorso di sinergia e affiancamento alle attività del dipartimento di ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia finanziando una borsa di studio a valere sul bando di selezione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2023-2024.

L'ambito di applicazione è il corso in energia e sviluppo sostenibile.

La borsa di studio finanziata - spiega la Elettrica Valeri in una nota - ha per oggetto "Living lab per il comfort multidominio negli ambienti di lavoro", prevede un periodo di 18 mesi presso l'impresa di Gualdo Cattaneo e unità operativa a Giano dell'Umbria, un soggiorno negli Stati Uniti di sei mesi e ha come referente la professoressa Anna Laura Pisello.

Per presentare le propria candidature c'è tempo fino al 28 luglio.

Il bando e tutto il materiale necessario dono disponibili al seguente link: https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/dottorati-di -ricerca/bandi-avvisi-e-modulistica?layout=concorso&idConcorso=4 1705.

"Il rapporto con l'Università di Perugia è uno degli elementi qualificanti della nostra attività - spiega l'amministratore della divisione ricerca e sviluppo della Elettrica Valeri, Benedetta Pioppi - così come la volontà di investire in formazione e ricerca per lo sviluppo di nuove soluzioni su quelli che sono i focus della nostra azienda: sostenibilità, transizione ecologica ed efficientamento energetico. In questo senso offriamo un percorso sfidante per i giovani laureati che vogliono cimentarsi in questi ambiti, che sono il cuore pulsante del Pnrr e dei programmi comunitari per il futuro, sui quali l'Elettrica Valeri è una realtà di riferimento nel panorama nazionale". (ANSA).