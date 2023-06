Auto trapassata da guardrail ma il conducente è salvo

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 23 GIU - E' stata letteralmente trapassata da un guardrail contro il quale è finita per cause in corso di accertamento un'auto che in mattinata percorreva una strada in località Mirabella nel comune di Panicale. L'uomo alla guida non si trovava comunque sulla traiettoria della lamiera.

E' rimasto ferito ma non in maniera grave venendo trasportato dal 118 all'ospedale di Perugia.

Su quanto successo hanno condotto i rilievi i carabinieri. E' stato così accertato che si è trattato di un incidente autonomo avvenuto per cause non ancora definite. In seguito all'urto il guardrail è comunque penetrato nel vano motore dell'auto e poi nell'abitacolo, sfondando infine il tettuccio nella parte posteriore e fuoriuscendo dall'auto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia, il 118 e la polizia locale. (ANSA).