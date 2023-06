Anci-Aull insieme per supporto a malati onco-ematologici

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Promuovere e sostenere la conoscenza delle problematiche legate alle malattie onco-ematologiche e sviluppare la sensibilità delle persone e delle varie realtà locali è uno degli obiettivi del protocollo sottoscritto dai presidenti di Anci Umbria, Michele Toniaccini, e associazione umbra leucemie e linfomi, Stefano Dagioni.

Presenti anche il segretario generale di Anci Umbria, Silvio Ranieri, e il consigliere di Aull, Ernesto Facchini.

"Aull - ha sottolineato Toniaccini attraverso una nota dell'Associazione dei Comuni - è punto di riferimento per i pazienti, per le loro famiglie e anche per le comunità. Con questo protocollo perseguiamo un obiettivo importante: essere vicino alle famiglie e prenderci cura dei pazienti. Insieme ad Aull abbiamo condiviso la necessità di promuovere le finalità di questa associazione e di farlo attraverso una serie di incontri che si svolgeranno in maniera itinerante su tutta la regione dell'Umbria, attraverso i vari sindaci che si metteranno a disposizione per organizzare momenti di confronto, di informazione e di promozione".

"Ringrazio Michele Toniaccini ed Anci Umbria per questo protocollo finalizzato alla promozione della nostra associazione a livello umbro e nelle sedi istituzionali", ha rimarcato Dagioni.

Il protocollo, composto da otto articoli e di durata triennale, ha valenza programmatoria nell'ottica del rafforzamento del lavoro di rete tra soggetti del Terzo settore e istituzioni pubbliche, mantiene ferma in capo a ciascuno dei sottoscrittori la piena autonomia, indipendenza, e responsabilità per le attività realizzate. (ANSA).