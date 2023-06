Riaperta la Rocca maggiore di Assisi dopo il restauro

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 22 GIU - Riaperta la Rocca maggiore di Assisi oggetto di un complesso intervento di restauro e riqualificazione.

Per la sindaca Stefania Proietti "un monumento identitario per la nostra città". "E' un primo passo, questo - ha aggiunto -, di restauro di un'opera che è immensa e imponente nella sua maestosità, affonda la sua storia nell'origine stessa di Assisi e dopo, questi interventi, permetterà a cittadini e visitatori di vivere ambienti che non erano mai stati visitati finora. Oggi siamo qui per restituire alla città un patrimonio storico e architettonico conosciuto in tutto il mondo, che, accanto ai nostri straordinari monumenti religiosi e civici, che sono tra i più visitati al mondo, rappresenta Assisi, il nostro passato e il nostro futuro. Con questo restauro, che mira a rendere la Rocca sempre più accessibile e vivibile dai cittadini e dai turisti, anche con servizi come la mobilità elettrica e la connessione internet, vogliamo che la Rocca sia sempre più vissuta ed amata, e diventi un'esperienza da ricordare per un numero sempre più alto di persone".

Luca Federici, direttore della Regione Umbria per il patrimonio e la riqualificazione urbana, ha portato il saluto della presidente Donatella Tesei e dell'assessore regionale alla cultura Paola Agabiti, e poi si è soffermato sull'utilizzo dei fondi europei investiti per il primo stralcio dei lavori della Rocca Maggiore. "La Regione ha creduto fin dall'inizio in questo intervento - ha detto - in un posto meraviglioso che mette quasi soggezione per la sua grandezza e per la sua storia. Se siamo qui, se qui sono cadute a terra le risorse vuol dire che dietro ci sono le persone che hanno permesso questo restauro". (ANSA).