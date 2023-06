Porzi redigerà parere Europa contro violenza di genere

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - La Commissione Sedec del Comitato delle Regioni Ue competente a occuparsi del contrasto alla gender-based violence ha affidato alla consigliera regionale umbra di Azione Donatella Porzi il compito d predisporre il progetto di parere per "Fermare la violenza di genere - Le città e le regioni sono in prima linea" discusso nella riunione della Commissione che si è tenuta ieri mattina.

"Partendo dal presupposto che la violenza di genere può essere fisica, sessuale o psicologica, che può assumere la forma di violenza domestica, mutilazione genitale femminile, molestie online, matrimonio forzato e, inoltre, che si verifica in ogni Paese e in tutti gli strati della società", il documento - spiega la stessa consigliera in una nota - si propone di "dare un contributo prezioso alla direttiva dell'Ue sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, attualmente in fase di elaborazione".

"Ringrazio la Commissione Sedec - commenta Porzi - per la fiducia accordatami. Nell'ambito del piano di lavoro della task force di genere, il mio parere intende individuare nella notevole frammentazione delle conoscenze e degli approcci territoriali le migliori pratiche esistenti, come la legge regionale Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini e l'istituzione di una Commissione contro il femminicidio in Umbria, citando la mia regione, così da comprendere al meglio come l'Ue decide di affrontare il tema della violenza di genere e coinvolgere le regioni nell'attuazione della direttiva europea. E' sotto gli occhi di tutti che le criticità aumentano e che è necessario un impegno costante su un tema che non concede cali di attenzione".

