Cucinelli, ridare dignità morale al lavoro operaio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 GIU - "Dobbiamo ridare dignità economica e morale al lavoro operaio. Convinciamo i giovani ad andare in fabbrica. E' questa la sfida per i prossimi dieci anni": così Brunello Cucinelli, intervenuto oggi a Norcia al Glocal economic forum ESG89. "E' interessante discutere del mondo del lavoro in una piazza così affascinante, come questa di San Benedetto" ha aggiunto.

"Viviamo in un momento speciale per l'Italia" ha sottolineato Cucinelli secondo quanto riferiscono gli organizzatori del forum. "Siamo un grande Paese manifatturiero - ha aggiunto -, di qualità, e le cose stanno andando bene, perché il nostro stato sociale ci ha consentito di non disfare il sistema produttivo.

Parlando di lavoro, il problema per i prossimi decenni sarà quello di convincere i giovani ad andare in fabbrica a fare l'operaio. E' questo il tema: ridare dignità morale ed economica al lavoro operaio".

In precedenza era intervenuto Gianfranco Recchia, partner audit & assurance di Deloitte e responsabile dell'area umbra al Glocal economic forum. "A sei anni di distanza dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dall'ufficializzazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite - ha detto -, la sostenibilità ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nelle strategie delle società. Anche a livello italiano stiamo assistendo a un'evoluzione normativa. A fine 2022, la Commissione europea ha pubblicato la sua proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive con l'obiettivo di migliorare il reporting di sostenibilità in termini di contenuto e utilità.

Tale obbligo porterà circa 49.000 società a pubblicare obbligatoriamente le informazioni di sostenibilità. Pertanto, sia i grandi gruppi societari, sia le pmi del territorio umbro, devono misurarsi con nuovi parametri valutativi della propria eccellenza". (ANSA).