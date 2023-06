Consegnati i premi Cerevisia per le migliori birre

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Premiate le birre vincitrici della decima edizione del premio Cerevisia promosso dalla Camera di commercio dell'Umbria. La cerimonia si è svolta al ministero delle Politiche agricole e sovranità alimentare. Sono state quindi svelate le 42 le birre di qualità (su 147 che erano giunte alla fase finale) di 16 regioni italiane che si sono affermate a Cerevisia 2023, prodotte da trenta birrifici.

Prodotti che non solo hanno ottenuto un punteggio di almeno 70 (su 100) per le qualità organolettiche - è detto in un comunicato della Camera di commercio - rilevate in fase di assaggio, ma che sono risultate idonee anche all'esame chimico-fisico.

Il premio Cerevisia - che ha il patrocinio del ministero dell'Agricoltura - si caratterizza per la sua valenza scientifica, che ne garantisce il percorso valutativo di selezione (valutazione merceologica delle birre condotta presso il Cerb e consegna dei certificati di analisi alle aziende), per la competenza della giuria nazionale di degustazione, nonché, di rilievo, per la sua matrice di carattere istituzionale "che garantisce trasparenza e linearità nei procedimenti". A salvaguardia del prestigio delle aziende, non viene reso noto al pubblico il nome dei partecipanti ma esclusivamente quello delle aziende vincitrici.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario Emanuele Prisco, Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria e del Banco nazionale di assaggio delle birre; Ombretta Marconi, direttrice del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra del dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Perugia; Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra; Angela Terenzi, funzionaria della Regione dell'Umbria; Giacomo Latterini, consigliere del Comune di Deruta delegato alle politiche agricole; Paolo Fantozzi, vice presidente del Baneb. (ANSA).