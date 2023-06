All'Università di Perugia un tavolo veterinario digitale

E' uno strumento digitale di ultima generazione interamente dedicato alla medicina veterinaria, in grado di consentire di visualizzare il corpo e le strutture anatomiche di alcuni animali con una modalità 3D e di svolgere dissezioni virtuali il tavolo veterinario digitale Anatomage, acquisito dal dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia. E' disponibile presso il laboratorio di Anatomia veterinaria per lo svolgimento di attività diversificate, dallo studio individuale a quello di gruppo. Le immagini tridimensionali degli animali accessibili su Anatomage derivano - spiega l'Ateneo in una nota - da un lavoro di segmentazione fatto su modelli biologici che sono stati scansionati e riprodotti in modalità digitale, mantenendone tutti i dettagli anatomici. Il tavolo, infatti, consente di visualizzare le immagini in tutte le proiezioni e di fare una dissezione virtuale come in un tavolo operatorio. Tramite il tavolo anatomico digitale docenti e studenti possono visualizzare gli apparati, gli organi e le varie strutture anatomiche con differenti modalità e complessità, nell'ambito di attività di studio individuale o in gruppo, test di autovalutazione. Oltre alla dissezione anatomica, il tavolo consente di realizzare rendering volumetrici ad altissima definizione e importare modelli di dispositivi medici. Anatomage, inoltre, può essere utilizzato dai docenti per le attività didattiche basate sull'imaging tridimensionale, sia in presenza che da remoto, nonché per svolgere esami. Grazie alle sue caratteristiche, infine, questo strumento potrà affiancare le attività pratiche svolte in sala settoria, riducendo sensibilmente la necessità di modelli biologici e organi.