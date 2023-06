Tema di attualità per la studentessa di 90 anni

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 21 GIU - Per il suo tema ha scelto la traccia di attualità incentrata sulla lettera aperta all'ex ministro Patrizio Bianchi, Imelda Starnini, la novantenne impegnata nella maturità in una scuola di Città di Castello. Dalla quale è uscita poco dopo mezzogiorno con il sorriso sulle labbra, come racconta l'ufficio stampa del Comune tifernate.

Soddisfatta, la studentessa ha spiegato di avere dato il meglio di sé. "Spero di aver fatto bene l'impegno ce l'ho messo tutto. Ora un po' di riposo e domani si torna qui per affrontare la seconda prova" ha sottolineato.

La signora Starnini sta sostenendo la prova all'istituto San Francesco di Sales, paritario, scuola pubblica, considerato unico in Europa, la cui fondazione risale al 1816, una volta conosciuto come la magistrale e da qualche anno sede anche del Liceo ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

Ad attenderla fuori la figlia Sara Mercatelli.

Per i presidenti di commissione Michele Baldassarri e Morena Passeri la signora "è uno straordinario esempio vivente di quello che l'unione europea ci richiama a svolgere, ovvero la formazione tutta la vita, sempre". "Una candidata che si è presentata - spiegano - seguendo tutte le indicazioni previste dalle procedure. Oggi attraverso di lei il mondo della scuola lancia un bellissimo messaggio, davvero positivo". (ANSA).