Per le istituzioni, maturità a 90 anni è favola ora realtà

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 GIU - Due Comuni, Città di Castello e San Giustino Umbro, sono stati vicini a Imelda Starnini che ha sostenuto l'esame di maturità a 90 anni.

Lo hanno fatto con gli assessori alle Politiche scolastiche Letizia Guerri e Milena Crispoltoni in rappresentanza dei sindaci Luca Secondi e Paolo Fratini.

"Crediamo di poter dire che la storia di Imelda sia una sorta di favola che diventa finalmente una bella realtà" hanno sototlineato Guerri e Crispoltoni attraverso una nota del Comune tifernate. "Una testimonianza forte, foriera di notevoli e diversi significati - aggiungono - per ognuno di noi, adulto, giovane o adolescente che sia. Per noi adulti, la tenacia di Imelda è un incoraggiamento a continuare ad apprendere, un 'non è mai troppo tardi' come avrebbe detto il maestro Manzi. Per i giovani, un input a non arrendersi, a non perdere le speranze, soprattutto in questi anni in cui, per motivazioni diverse, sempre più spesso purtroppo parliamo di drop out, abbandono e dispersione scolastica. In Europa siamo terzi dopo Spagna e Romania: che sia, quindi, la tenacia e la forza di volontà di Imelda un segno forte anche per le giovani generazioni a superare gli ostacoli e a saper considerare la scuola uno strumento fondamentale di crescita personale. Imelda, nata a Selci Umbro, Comune di San Giustino, residente a Cerbara, Comune di Città di Castello, è un po' anche il simbolo di unione tra due enti che, limitrofi, sono caratterizzati da rapporti di amicizia e volontà di andare insieme nell' andare ad intercettare le esigenze dei cittadini e operare insieme per poter fornire le risposte più consone". (ANSA).