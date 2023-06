Per Banca Italia l'economia dell'Umbria ai livelli pre-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Nel 2022 è proseguita l'espansione dell'attività economica dell'Umbria, tornata al livello precedente la pandemia, ma dalla metà dell'anno la crescita ha perso vigore a causa dei forti rincari di energia e materie prime, da cui è derivato anche il rapido aumento dell'inflazione, che ha raggiunto livelli elevati e superiori alla media nazionale. E' il quadro che emerge dal rapporto annuale L'economia dell'Umbria, a cura della Banca d'Italia, presentato in una conferenza stampa, dalla direttrice della filiale di Perugia, Miriam Sartini e dai componenti nel nucleo di ricerca economica, Lucia Lucci e Giovanni Battista Carnevali.

Secondo le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale elaborato dalla Banca d'Italia, il prodotto regionale nel 2022 è aumentato del 3,6 per cento, in linea con l'andamento nazionale. Nello stesso anno l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 12,2 per cento e il fenomeno ha interessato tutte le principali voci di spesa soprattutto quelle relative a abitazione e utenze, che hanno contribuito alla variazione per circa la metà.

Nel 2022 il reddito disponibile delle famiglie umbre si è ridotto in termini reali dell'1,8 per cento. La capacità di spesa - secondo lo studio - è stata compromessa dall'incremento dei prezzi di beni e servizi che ha avuto ripercussioni molto più accentuate per i nuclei con livelli di spesa più ridotti. Il differenziale inflazionistico rispetto a quelli con i consumi più elevati ha raggiunto 18,4 per cento nello scorso mese di ottobre per poi ridursi progressivamente.

Modifiche delle condizioni economiche, quindi, che si sono già riflesse nel rallentamento della produzione industriale e nella perdita di potere d'acquisto da parte delle famiglie, che hanno acuito l'incertezza e indotto le imprese a maggiore prudenza nella definizione dei piani di investimento per l'anno in corso.

Proprio per quanto riguarda le imprese, secondo Banca d'Italia nel corso del 2022 l'attività agricola regionale ha registrato un parziale recupero di quanto perso nel biennio precedente.

