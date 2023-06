Maturandi liceo Perugia tra Angela e Quasimodo

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Sono andate da Piero Angela a Quasimodo le scelte delle tracce per la prova d'italiano tra gli studenti del liceo classico Mariotti di Perugia. Tra i quali all'uscita si respira un'aria distesa.

"Ho lavorato sul testo tratto dall'ultimo libro di Piero Angela una persona che ho sempre ammirato e che seguivo in televisione con la mia famiglia" ha detto Matilde all'uscita della prima prova dell'esame di maturità dopo quasi sei ore passate in aula.

Insieme a lei, davanti al portone del liceo classico, anche altri maturandi, i quali si sono orientati verso altre scelte rispetto alle sette tracce della prova di italiano. "Io ho preferito l'analisi del testo poetico di Quasimodo" dice Francesco.

Scaricata la tensione dell'esordio ora il pensiero dei ragazzi è rivolto alle altre prove. "Ormai la strada è tutta in discesa" scherza su questo Luigi che viene subito ripreso dal suo compagno di studi per 5 anni: "Sì ora sono più tranquillo ma non la vedo però tutta questa discesa". (ANSA).