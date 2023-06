Libri donati al reparto di oncologia dell'ospedale di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 GIU - Nuova donazionale all'ospedale di Assisi. Coop centro Italia, grazie al supporto della sezione di Assisi dell'Associazione umbra per la lotta contro il cancro, ha regalato dei libri alla piccola biblioteca presente nel reparto di oncologia. Volumi frutto di una "Colletta culturale" promossa dalla cooperativa in favore di alcune realtà associative e sanitarie del territorio.

Nel caso specifico dell'ospedale è stato coinvolto il punto vendita di Assisi - Santa Maria degli Angeli - si legge in un comunicato dell'Usl - dove le volontarie di Aucc hanno presidiato la raccolta al fine di implementare la biblioteca che la stessa sezione dell'associazione aveva donato negli anni precedenti.

La consegna dei libri è avvenuta alla presenza di Erminia Casadei, presidente della sezione Aucc di Assisi, di Cecilia Montefusco, dirigente medico dell'ospedale di Assisi, del consigliere comunale Marylena Massini, di alcuni rappresentanti di Coop centro Italia, dei volontari di Aucc e degli operatori sanitari del reparto oncologico di Assisi. "La direzione medica dell'ospedale di Assisi ringrazia Aucc e Coop centro Italia per la donazione" conclude la nota. (ANSA).