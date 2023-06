Bettarelli, poco rispettoso non ascoltati su petizione

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - "Ritengo poco rispettoso e di certo istituzionalmente discutibile che, a distanza di quasi due anni dal deposito ufficiale all'Assemblea legislativa dell'Umbria della 'Petizione per la realizzazione della Casa della Salute dell'Alto Tevere', la Commissione competente non abbia ancora provveduto a convocare i rappresentanti dei 3 mila firmatari": a dirlo è il consigliere regionale del Pd Michele Bettarelli, vice presidente dell'Assemblea legislativa. "Era il 29 settembre del 2021 - ricorda - quando una delegazione dei sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil, in rappresentanza di oltre 3 mila cittadini, consegnò al presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, la proposta di petizione per la realizzazione della nuova Casa della Salute dell'Alto Tevere presso locali dell'ex ospedale di Città di Castello. Considerato che lo Statuto regionale attribuisce un ruolo preciso all'istituto della petizioni popolare, riconoscendolo come uno strumento partecipativo diretto di assoluto valore, torno a chiedere nuovamente e con sollecitudine alla presidente Eleonora Pace l'inserimento all'ordine del giorno generale della terza Commissione dell'audizione dei promotori della raccolta di firme, oltre alla sua conseguente calendarizzazione, cosicché questo tema possa, come merita, essere finalmente discusso all'interno dell'istituzione regionale". (ANSA).