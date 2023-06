Assessore Umbria, sanità tra i primi in molti ambiti

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - La sanità dell'Umbria non si sente rimandata dal rapporto Crea. "Anzi in alcuni ambiti importanti e strutturali per le risposte di cura siamo tra i primi. E parliamo di oncologia, interventi mininvasivi, assistenza domiciliare integrata per persone disabili e anziani, ambito nel quale anticipiamo l'innovativo DM '77. Tutto ciò senza trascurare lo screening oncologico che fa parte della prevenzione in maniera sostanziale": lo sottolinea l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, secondo il quale "ci sono quindi, riscontri positivi sotto molteplici aspetti in particolare se si tiene conto del fatto che la popolazione umbra, fortunatamente, ha una grande fascia di persone anziane con una lunga aspettativa di vita e in buona salute".

"Siamo - afferma Coletto con l'ANSA - sullo stesso piano di regioni come il Friuli e la Liguria che hanno una popolazione superiore alla nostra tenendo presente che a livello nazionale siamo secondi come anzianità. Va evidenziato comunque, che nel riparto del Fondo nazionale sanitario la Regione Umbria tenendo conto del criterio dell'anzianità è sotto finanziata rispetto alla stessa Liguria. Minori risorse significa maggiore difficoltà di gestione".

Per l'assessore "è importante continuare a spingere sulla programmazione con interventi strutturali finalizzati ad adeguare le strutture ospedaliere e i servizi territoriali alle necessità del territorio". "Diversamente - aggiunge - rischiamo di non dare risposte alla domanda di salute che ci arriva dalla comunità. Voglio ringraziare tutto il personale medico e gli operatori della sanità per il lavoro incessante e la grande professionalità dimostrata in questi anni duri per il sistema sanitario". (ANSA).