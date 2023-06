Ascani, maturità a 90 anni è storia da raccontare

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - E' "una bella storia che vale la pena raccontare" quella della "tenace nonna Imelda Starnini" impegnata nell'esame di maturità a 90 anni secondo la vicepresidente della Camera Anna Ascani. La parlamentare umbra del Pd ha sottolineato su Facebook come abbia "deciso di rimettersi in gioco e conseguire il diploma per coronare il suo sogno di una vita: diventare maestra".

"Anche lei - ha sottolineato Ascani - è seduta sui banchi dell'istituto San Francesco di Sales a Città di Castello, la mia città, accanto ai maturandi neo diciottenni che potrebbero essere tutti suoi nipoti. 'Lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione', questo ci insegna oggi nonna Imelda. Una bella storia che ci ricorda di non abbandonare mai i sogni e il desiderio di apprendere. In bocca al lupo anche a lei!". (ANSA).