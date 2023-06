Agabiti, la maturità è una tappa importantissima

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - "L'esame di maturità rappresenta una tappa importantissima nell'esperienza formativa dei nostri giovani. Il primo momento che apre le porte verso i corsi universitari e di alta formazione. Un passaggio importante quindi, anche perché dopo la maturità arriva la scelta del proprio futuro professionale": così l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti, augura agli studenti umbri un buon inizio degli esami di maturità.

"Auguro a tutti i nostri giovani studenti impegnati negli esami di maturità di vivere le prove che li attendono in questi giorni con la giusta serietà, ma anche con la gioia e l'emozione di aprirsi a nuove esperienze, con la consapevolezza che la formazione, lo studio e la conoscenza in generale, rappresentano i pilastri per diventare bravi professionisti" afferma Agabiti in una nota diffusa dall'ufficio stampa della giunta.

L'assessore ha voluto porgere un augurio speciale alla signora Imelda Starnini, la novantenne che è tra coloro che sono impegnati nella prova d'italiano all'istituto paritario San Francesco di Sales di Città di Castello. "Un esempio per tutti - ha detto Agabiti - che ci dimostra come ai nostri sogni non si debba mai rinunciare e che non esiste un solo momento nella vita per realizzarli". (ANSA).