Tiro a volo: da domani al 2 luglio Green Cup in Umbria

(ANSA) - MASSA MARTANA, 20 GIU - Per il 13/o anno consecutivo il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana organizza l'Italian Green Cup, 'classica' internazionale del tiro a volo divenuta una tappa fissa per i migliori tiratori di Trap e Skeet di tutto il mondo. Quest'anno, oltre alle competizioni delle due specialità olimpiche, saranno in gara per un loro gran premio internazionale gli specialisti del Para-Trap. Nell'occasione la Fitav, in collaborazione con il 'World Shooting Para Sport', organismo del Comitato Paralimpico Internazionale, ha organizzato un corso per classificatori funzionali, figura fondamentale per lo sviluppo di questa specialità nel mondo.

Intanto da domani fino al 2 luglio l'impianto umbro ospiterà oltre 400 tiratori provenienti da 42 paesi che si sfideranno in gare individuali, miste e a squadre. Numeri impressionanti che non temono confronti con le tappa di Coppa del Mondo.

A inaugurare le competizioni saranno gli specialisti di Skeet, il cui primo impegno, domani, sarà con la gara del Mixed Team.

Poi si proseguirà con la gara individuale che finirà domenica 25, per poi passare al Trap, con la gara del Mixed mercoledì 28 giugno e in quella individuale che terminerà domenica 2 luglio.

Tanti i nomi illustri che hanno scelto di non mancare a questo appuntmaneto. Dall'olimpionica di Skeet Diana Bacosi, oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2020, e 2 volte campionessa del mondo, al kuwaitiano Abdullah Al Rashidi, medalgia di bronzo a Rio 2016 e a Tokyo 2020, passando per il francese Antony Terras, tre volte campione del mondo o il poliedrico qatarino Nasser Al-Attyia, medaglia di bronzo a Londra 2012 e cinque volte vincitore della Parigi-Dakar. Inoltre domenica prossima, 25 giugno, la federazione italiana tiro a volo celebrerà i 'FitavAwards', premi destinati ai tiratori più rappresentativi e vincenti del sport italiano. In questa prima edizione verranno conferiti a Diana Bacosi e al vercellese Giovanni Pellielo, 53enne veterano azzurro Azzurre), argento a Rio 2016, Pechino 2008 ed Atene 2004, bronzo a Sydney 2000 e 4 volte campione del mondo a Lima nel 1995, 1997, 1998 e 2013. (ANSA).